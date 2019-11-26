لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم إثر تساقط أمطار غزيرة ليل الاثنين الثلاثاء، في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلن نائب حاكم العاصمة نيرون مبونغو الثلاثاء.

وقال "مبونغو" لوكالة فرانس برس "نشر وزير الداخلية (المحلي) للتو حصيلة من 36 قتيلا، عمليات البحث متواصلة والأضرار المادية والبشرية هائلة"، مضيفا أنه تفقد بنفسه الأحياء المتضررة منذ الساعة الرابعة فجرا.

ولقي عدد من الضحايا حتفهم في انزلاقات تربة، كما تعرض جسران على الأقل للانهيار، إضافة إلى انهيار جانب من طريق يؤدي إلى الجامعة في حي لامبا، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف نائب الحاكم "هناك فيضانات"، مشيرا إلى أن بين الضحايا "طفل كان ضحية صعقة كهربائية".

وكان عشرات الأشخاص قد لقوا حتفهم في انزلاق تربة في بداية يناير 2018 في كينشاسا بعد هطول أمطار غزيرة.

ويقطن العاصمة الكونغولية، ثالث أكثر مدن أفريقيا كثافة سكانية، نحو عشرة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في بيوت متداعية.