نزوح 50 ألف شخص في الكونغو إثر فيضانات عارمة

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو حالة الكوارث الطبيعية في ثلاث مناطق بعدما أدت الفيضانات العارمة إلى نزوح ما لا يقل عن 50 ألف شخص، وأوضح مجلس الوزراء حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن سقوط الأمطار بغزارة لأسابيع في أقاليم لِكووالا ولا كوفيت وبلاتو دمر المنازل والبنية التحتية هناك، كما تسببت الفيضانات العارمة في فقدان مزارع ونفوق ماشية وخسارة احتياطيات غذائية، كما أدت إلى ظهور الأمراض المنقولة عن طريق الماء مجددًا.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن نحو 50 ألف شخص على طول نهر الكونغو يواجهون محنة، فيما أعلن أمين عام مقاطعة ماكوتيبوكو - التي تبعد أكثر من 400 كيلو متر عن العاصمة "برازافيل" - فيكتور نجاسي، مصرع شخص بالمقاطعة، فيما يتضور سكانها جوعًا وينتظرون مساعدات الحكومة.