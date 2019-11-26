أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على تقدير المنظمة للتعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية.

وأضاف "أوشلان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه، اليوم، بمقر المنظمة، حول الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر تحت عنوان "المضي قدماً بالعدالة الاجتماعية، ورسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا"، أن هناك تعاون بين منظمة العمل والحكومة المصرية، موضحًا أن الموازنة السنوية لمنظمة العمل في مصر تصل لـ 10 ملايين دولار.

وأشار "أوشلان"، إلى أن المنظمة تسعى إلى تحقيق رؤية إعلان المئوية من خلال برامج عمل في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر من شأنه أن يبلور معالم رؤية وبرنامج عمل إقليمي لإرساء هذا المسعى.