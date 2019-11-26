أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه جرى دعم القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة السلوم، خلال الخطة المالية للعام الجاري 2019/ 2020، موضحا أنه جرى إدراج رصف 16 كيلومتر من الطرق، منها رصف 10 كيلومتر بتكلفة 10 ملايين جنيه، من خطة المحافظة، ورصف 6 كيلومتر طرق تنموية بتكلفة 5 ملايين للتجمعات الصحراوية بخطة جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي.

وقال الغرابلي، اليوم، إنه جرى إدراج حفر 147 بئرا، هذا العام، لأهالي السلوم، من خلال خطط المحافظة وعدة جهات أخرى.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من توسعة مدرسة السلوم الابتدائية بـ 19 فصلا، وإدراج إنشاء مدرسة أولاد سالم والحران مع إحلال وتجديد مدرسة بق بق ضمن خطة 2020/ 2021، ودراسة تخصيص مدرسة للفتيات، احتراما للعادات والتقاليد المجتمعية، كما وجه لشركة الكهرباء بسرعة مد كابل الكهرباء لمستشفى السلوم بعد إعادة الشيء لأصله، مؤكدا دعم الأندية الرياضية بالسلوم، إضافة إلى افتتاح الملعب القانوني بعد تنجيله، وإقامة ملعب خماسي، وتطوير مركز شباب السلوم ومدرجاته.

حضر اللقاء كلا من النائبان مهدي العمدة، وسليمان فضل، والمهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، وعادل منصور، رئيس مدينة السلوم، ولفيف من مديري الأجهزة التنفيذية وعمد ومشايخ السلوم.

"الغرابلي" يسلم 30 رأس ماشية وتعويضات لمتضررين

من ناحية أخرى زار محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إثنان من مربي الأغنام، وذلك في محل إقامتهما على بعد 40 كيلومتر في عمق الصحراء جنوب مدينة السلوم بمنطقة "أوجرين"، بعد تضررهما من من نفوق أغنامهما الأسبوع الماضي، بإجمالي 110 رأس أغنام، نتيجة شرب مياه بئر ملوثة، عقب سقوط كلب تناول مادة مسممة، ما أصاب مياه البئر بالتلوث.

وقدم الغرابلي، اليوم، خالص الأسف لما حدث مع تأكيد إهتمامه بمتابعة تفاصيل الواقعة، وتوجيهه للطب البيطري بالوقوف على أسباب نفوق الأغنام، وسلّم المربيان منحة من المحافظة عبارة عن 30 رأس أغنام وأعلاف مع متابعة علاج باقي الأغنام المصابة، إضافة إلى 40 ألف جنيه تعويض من وزارة التضامن الاجتماعى، ودعم مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة للأسرتين المتضررين من خلال المساهمة برؤوس أغنام دمشقي وعلف وأدوية بيطرية.

ووجه محافظ مطروح بضرورة عمل شبك وتغطية على الخزانات والآبار، حفاظا على الأرواح والممتلكات.