أعلنت دار الافتاء المصرية، أن بعد غد الخميس، أول أيام شهر ربيع الآخر.

وقالت صفحة "الدار" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بعد غد الخميس أول أيام شهر ربيع الآخر، كل عام وأنتم بخير".