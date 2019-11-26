قال فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني، إن إعلان سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، يؤكد أن التذبذب السياسي، وصل إلى قمة المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "extra news": "الجميع يعلم أن الحريري، يريد ترؤس حكومة تكنوقراط، بعيدة عن الوجوه السياسية المعروفة، خاصةً حركتي أمل وحزب الله"، لافتًا إلى أن الأخير يريد "توزير" بعض الأسماء التي تخصه، مثل وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

وتابع، أن الحريري اعتذر قبل تسميته رئيسًا للحكومة الجديدة، حتى لا يتهم بأنه سبب دخول لبنان إلى النفق المظلم.

وأردف، أن تصعيد الشارع في ظل هذه الظروف، هو الأكثر احتمالًا، في ظل ما شهدته البلاد، خاصة في الساعات الماضية، من إطلاق نيران واعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة.

وواصل، أن الوضع الحالي يعد مسألة حياة أو موت، بالنسبة للتيار الوطني الحر: "بالنسبة لحزب الله، يعتبر الأمر خط أحمر، لأنه إذا تراجع الآن، ستكون المطالبات التالية، تتعلق بسلاحه والدويلة التي أنشأها داخل لبنان، ومن ثم فهو يريد الاستمرار بنفس النهج الحالي".