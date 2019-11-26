تداول عدد من المدونين اللبنانيين مقاطع فيديو تظهر فيها سيارات تحمل أعلام حزب الله، تجوب شوارع مدينة بعلبك، وتطلق أعيرة نارية في الهواء كما جرى تداول مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من المؤيدين للحزب على المتظاهرين في وقت سابق اليوم، ذلك وفقا لما نشره موقع "CNN عربية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل.

رصاص من سيارات ترفع اعلام حزب الله في #بعلبك #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/oKYKCXiYxB — علي كمال زكريا (@70_660ali) November 26, 2019

واندلعت اشتباكات بين المحتجين في لبنان وأنصار حزب الله وحركة أمل، تطورت إلى إطلاق نار، في وقت متأخر من مساء أمس، في بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.