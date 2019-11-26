وصف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما حدث اليوم من افتتاح مشروعات في قناة السويس وخاصة محافظة بورسعيد بـ "اليوم المشهود"، حيث ذكر أنه جرى افتتاح أنفاق 3 يوليو، التي تربط شرق وغرب قناة السويس وتسهل حركة مرور الأفراد والبضائع بشكل سريع جدا.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه جرى افتتاح المرحلة الأولى من توسعة ميناء بورسعيد، والذي سيكون هناك استفادة منه مع الأنفاق في وضع منطقة بورسعيد الصناعية واللوجستية في مكانة أفضل بكثير.

وكشف عن مجهودات الدولة في النهوض بالمنطقة الاقتصادية للقناة: "كان عملا كبيرا جدا، أخذ مجهود كتير وتكاليف كتيره، عشان نصل لهذه النقطة ونعتمد عليها ونقدر نسوق المنقطة بشكل أفضل على أرضية صلبة وأرضية واقعية إن شاء الله، الدولة بدأت تأخذ على عاتقها وضع البنية الأساسية في منطقة قناة السويس منذ 2015 حتى الآن، مكنش ينفع يكون فيه مناطق صناعية دون أن يكون لها وسائل اتصال مباشر ومناطق للتسويق".

واستكمل: "الدولة هيئت المنطقة بشكل عالمي بقى زي أي منطقة موانئ في العالم أجمع"، موضحًا أن محافظة بورسعيد واعدة جدا، ولم يُكتفى بتطوير الطرق والأنفاق وإنشاء مناطق صناعية وموانئ فقط، بل جرى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه بشكل كامل في محافظة بورسعيد، ثم انطلاقه بعد ذلك في 5 محافظات أخرى من بينهم أربع محافظات على محور قناة السويس.