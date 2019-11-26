قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إنه فخور بإنجاز مشروع أنفاق قناة السويس، مشددًا على أنه كان عملاً فائق الصعوبة والتقنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال حلقة اليوم، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد" أن الشرطة استطاعت نقل التقنية للشباب، ما يعد إنجازا، لافتا إلى أن جميع الماكينات التي استُخدمت في حفر الأنفاق كانت مصرية، موضحا أن طول الماكينة الواحدة 100 مترا، بقطر يبلغ 12 مترا، كما أن مصر باتت تملك ثروة من التقنية، والأفضل هو قدرتنا على إدارتها.

وأوضح أن المشروع الذي افتتحه الرئيس السيسي، اليوم، كان متعدد الجوانب: "هناك عدة تقنيات استخدمت سواء من الحفر وتركيب الماكينات، ونزولها إلى عمق كبير وإدارتها والخروج بها إلى البر الثاني"، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العاملين في المشروع يتراوح ما بين 4 آلاف لـ 7 آلاف شخص.

وأردف أن المشروع كان به نسبة خطورة عالية جدًا، حتى أن المهندسين كانوا يؤجلون إجازاتهم، من أجل تفقد الآلات باستمرار، وجرى اللجوء لاستشاريين وخبراء من ألمانيا لتعليمهم كيفية تخطي الصعوبات وحالات الخطر، لافتا إلى أن الشباب كان حريصًا على التعلم واكتساب الخبرات، وبعد 300 متر من عبور الماكينات تحت سطح الأرض تمكن الشباب من التعامل معها والخروج بها إلى مسافة 3.5 كيلومتر في البر الثاني.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.