أعرب المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سعادته البالغة وفخره بافتتاح محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أنه يفخر بوجود مثل هذه المحطة على أرض مصرية، فهي ليست موجودة في عواصم أوروبية.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره في "نشرة أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الشركة تعمل في عدة مراحل في خطوط مترو الأنفاق، حيث تعمل في الخط الثالث والخط الرابع أيضًا، وإجمالي عدد العاملين بالشركة في المترو 4 آلاف مهندس وفني على مدار المراحل المختلفة لمترو الأنفاق.

وافتتحت اليوم محطة مترو أنفاق هليوبوليس، ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق القاهرة الكبرى، وتعد المحطة هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.