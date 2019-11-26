أطلقت شركة "شعاع للخدمات العامة"، المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء، تطبيق ذكي جديد، يتيح للمواطن، تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.

ويكون تسجيل القراءة عليه، من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء بالكاميرا، الموجود بالهاتف المحمول، مؤكدة أن هذا البرنامج، يحافظ على حقوق المشتركين، وأيضًا حقوق شركات التوزيع.

ويعتمد الطبيق، على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات، والكشف على القراءة بصفة منتظمة، بالإضافة إلى ضمان اعتماد القراءة من واقع صورة العداد الحقيقية، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد في موقع الحساب أو مرور القاريء في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

وتستعرض "الوطن"، خطوات استخدام تطبيق شعاع "القارئ الذكي" لقراءة عداد الكهرباء، على النحو التالي:

- يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر "جوجل بلاي".

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختار إنشاء حساب جديد.

- حدد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شماء القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- يدخل المستخدم بياناته، وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، واختيار كلمة مرور.

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- ثم يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة إرسال الطلب.

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، وذلك لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.

ولم تعترف الشركة منذ شهر يوليو الماضي، بأي قراءة لأي عداد إلا من خلال التصوير الحي، وليس تحميل صورة، مؤكدة أنها تغطي كل شركات التوزيع، ما عدا بعض الإدارات في شركتي القناة والبحيرة لتوزيع الكهرباء.