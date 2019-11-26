قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد ومدن القناة وسيناء، على تدخله بشكل شخصي لحل أزمات التراخيص الصناعية، يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين بنية الاستثمار في مصر.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي دائم التدخل لدعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية، لرؤيته بأنها السبيل لتحقيق نهضة اقتصادية في مصر، وتحسين وضعها الاقتصادي.

ولفت إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب وضعت استراتيجية لبحث الأزمات التي تواجهها الصناعات المختلفة في مصر وحلها في اقرب وقت، ومنها صناعات الحديد والأدوية والغزل وغيرها

ووجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بحل أزمات التراخيص الصناعية والتسهيل على المستثمرين لدعم الاقتصاد.