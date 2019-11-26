تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بامتداد مبنى أورام قنا على مساحة 3000 متر مربع، والذي يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 80 مليون للأعمال الإنشائية.

وأوضح المحافظ أن الامتداد الجديد لمركز أورام قنا يتكون من طابقين، وسيضم أجهزة العلاج الإشعاعي، وجهاز الرنين المغناطيسي، وجهاز الأشعة المقطعية البوزيتروني، إضافة إلى مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات وتدريب، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء وتجهيز المبنى الجديد، سيستوعب جميع حالات مرضى الأورام بالمحافظة، تيسيرا على المواطنين.

وأضاف الهجان أن مركز الأورام سيستقبل حالات سرطان الثدي من محافظة البحر الأحمر وجنوب محافظة سوهاج لتقديم خدمات الكشف والعلاج ضمن أعمال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعناية بصحة المرأة المصرية.