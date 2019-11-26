أعرب عزت أحمد محمود مدرس ثانوية عامة، والد الطفل المعجزة عمرو الطالب بالصف السادس الابتدائى والنابغ بالرياضيات، عن سعادته البالغة بعودة ابنه لحضور المحاضرات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، بعد أن كانت إدارة الأمن منعته من دخول الجامعة بعد عام ونصف من انتظامه في المحاضرات.

وأضاف لـ"الوطن" أن ابنه كان يحضر محاضرات لمدة عام ونصف مع طلاب الفرقة الثالثة والرابعة من كلية العلوم، مؤكدا: "أعضاء هيئة التدريس بيدوله كتب مجانا".

جدير بالذكر أن أفراد أمن جامعة القاهرة منعوا الطفل من دخول الحرم الجامعي بالرغم من حضوره محاضرات في كلية العلوم لمده عام ونصف، ونشرت "الوطن" قصة الطفل وعلى الفور استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطفل ووالديه وقرر توفير الدعم الكامل له.