قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّه فور علمه بعد عودته من مؤتمر "قمة المعرفة" بدبي، بحالة الطفل المتميز في الرياضيات، قرر تبنيه علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، مضيفا أنّ الجامعة ستتولى رعايته رعاية كاملة وتتكفل بالنفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنّ الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين، وستنشيء وحدة متخصصة لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس ورعايتهم في بيئة علمية متميزة، حتى نقدم لمصر النوابغ المؤهلين في كل المجالات، خاصة أنّ مصر مليئة بالمواهب التي تحتاج للاكتشاف والرعاية: "هذا دورنا وواجب علينا تجاه أطفالنا وتجاه بلدنا في طريقها نحو التنمية الشاملة".

وكانت جامعة القاهرة اختتمت في سبتمبر الماضي، الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والتي استمرت فعالياته على مدار أسبوعين، استضافت خلالهما الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة الابتكارية والتفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة، مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة، وعلم المصريات وموضوعات أخرى تنمي روح الابتكار والإبداع لديهم.