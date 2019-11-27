قال الطفل مصطفى محمد أحمد، الطالب في الصف الرابع الابتدائي، بمدرسة سمير فهمي التجريبية بالتجمع الثالث، شقيق طفل المعجزة عمرو عزت، والذي يتمتع بنفس قدراته العقلية، إنه حريص على الذهاب لجامعة القاهرة مع شقيقه، والاستفادة من المحاضرات العلمية بشكل كبير، مشيدا بتعامل أعضاء هيئة التدريس معه.

وأضاف "مصطفى" لـ"الوطن"، أنه يقضي 7 ساعات في استذكار دروس المدرسة والجامعة يوميًّا، مشيرا إلى أنه كون علاقات صداقة مع عدد كبير من طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة، مؤكدا أنه يحصل على المركز الأول على مدرسته كل عام.

جدير بالذكر أن أمن الجامعة منع الطفل من دخول الحرم الجامعي، بالرغم من انتظامه في حضور المحاضرات في كلية العلوم لمدة عام ونصف العام، ونشرت "الوطن" الواقعة، وعلى الفور استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أسرة الطفل عمرو عزت أحمد، المتميز في الرياضيات، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة سمير فهمي التجريبية بالتجمع الثالث، لتشكيل لجنة لقياس قدراته بشكل علمي دقيق.

وقال "الخشت"، إنه تم اختبار عمرو من لجنة متخصصة من أساتذة بقسم الرياضيات بكلية العلوم، وقسم الرياضيات بكلية الهندسة، لقياس قدراته ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته ورعايته رعاية كاملة، وتبين اجتيازه للمستوى الثاني الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.