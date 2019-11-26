قالت مها طايع، محررة «الوطن»، إن السيدة فريال محمد تعاني من مشاكل صحية في السكر والضغط، كما تعاني من القدم السكري، ولا تجد الرعاية الطبية الكاملة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها كان نتاج إلى دعواتها المتكررة، "كانت دايما تتمنى إن الرئيس يستجيب لحالتها أو حد يسمعها ويوصل صوتها له"، مشيرة إلى أنها دائما ما تكرر دعمها الكامل للرئيس وتدعو له.

وتابعت أنه بعد نشر الموضوع جرى الاستجابة من الرئيس وستعاد هيكلة ورفع كفاءة منزلها وفرشه بأساس جديد، مؤكدا أن الأطباء طمأنوها على صحتها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل السيدة فريال محمد، 65 عاماً، إلى مستشفى "دار الشفاء" بالعباسية، لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها الكائن بمنطقة وسط البلد، وتوفير الأثاث اللازم لتعيش حياة كريمة.

وجاء القرار في استجابة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نشرته "الوطن" أمس الأول في صفحتها الأولى، تحت عنوان "فريال.. ربت أشقاءها وزوجتهم ونسيت نفسها".

على الفور انتقل فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى منزل فريال، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة.

وتبين من بحث حالة السيدة صحياً واجتماعياً، أنها تعاني من أمراض السكر والقدم السكري، والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد، مقرا لها، حيث تبيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.