محررة "الوطن" تسرد تفاصيل حالة "فريال".. من الشارع وحتى استجابة السيسي

سردت الزميلة مها طايع، الصحفية في جريدة "الوطن"، تفاصيل الاستجابة الإنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نشرته "الوطن" في صفحتها الأولى، تحت عنوان "فريال.. ربت أشقاءها وزوّجتهم ونسيت نفسها"، حيث ذكرت أنها التقت السيدة "فريال" مصادفة أثناء سيرها في وسط البلد.

استجابة لما نشرته "الوطن".. السيسي يوجه بعلاج "فريال" وتجهيز منزلها

وقالت "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور": "اتعلمنا من أول يوم دخلنا فيه الصحافة إن الصحفي عين بترصد، أهم شيء للصحفي لازم يبص حواليه وهو ماشي في الشارع، ممكن أي حد تاني ماشي في الشارع لا يهتم بالحالة دي، بس أنا استفزني جدًا حالتها وقولت لازم أروح أتكلم معاها".

وتابعت: "صبحت عليها، وقعدت جنبها قعدت تحكيلي قد إيه هي قامت بتربية إخواتها كأنهم ولادها بالضبط، حكت لي إنها نسيت نفسها ووصلت لعمر 65 عامًا ولم تتزوج، ونسيت إنها أنثى، ونفسها تحب وتخش في قصة حب، كما أنها تعاني من السكر والقدم السكري، وطبعا مفيش معاها فلوس تتعالج عشان صرفت كل فلوسها على أشقائها".

وأوضحت أنها تمنت أن ينظر إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأمر بعلاجها، وهو ما تم بالفعل، مضيفة: "أنا كنت سعيدة جدًا من موقف الرئاسة، حسيت إننا في بلد الرئيس بيسمع لينا ويهتم بكل واحد، إحنا نشرنا الموضوع الساعة 10، الساعة 10 ونص على طول بقوا يتواصلوا معايا عشان يوصلوا للست فريال".

"فريال": ربَّت أشقاءها وزوَّجتهم.. ونسيت نفسها

وتابعت: "إحنا قمنا بزيارتها في المستشفى، فرحت جدا وقعدت تدعي للرئيس، وأنها بتدعمه وانتخبته وأنها توقعت منه أنه يعمل ده معاها بمجرد أن صوتها يوصله"، فيما وجه الباز الشكر لها على الهواء، واعدًا إياها بأنه فضلًا عن المكافأة التي سيعطيها لها رئيس تحرير جريدة الوطن محمود مسلم، سيقوم هو الآخر بتقديم مكافأة لها باعتباره رئيس مجلس إدارة "الوطن".