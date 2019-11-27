رئاسة الوزراء تهنئ المصريين بإطلاق "طيبة 1"

انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"، وتابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة .

وتوجهت الحكومة المصرية، في بيان، بالتهنئة لشركة آريان سبيس و فريق عمل " آريان -5 " الذى أضاف نجاحاً جديدا إلى سلسلة نجاحاته المستمرة، ونتطلع إلى يوم يحمل فيه "آريان-6 " بقية أقمار "طيبة – سات " إلى مداراتها أيضا.. كما هنأت الحكومة المصرية شركة InmarSat على الإطلاق الناجح لقمرها GX5، الذي حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصرى "طيبة -1" آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل.

وتابع البيان: لقد أظهر تحالف شركتى (تاليس ألينا سبيس - إيرباص) قدرا كبيرا من المهنية والاحترافية طوال سنوات عمر المشروع، التي شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمنى الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التى تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره.

ويعد "طيبة – 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات فى الموقع المدارى 35.5 درجة شرقا فى الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومى والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.

وأكد مجلس الوزراء أن مصر التى تستقبل هذا القمر الصناعي اليوم، قد اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عند بدء المشروع، فهي تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى، كما حققت الكثير على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حاليا وكالة الفضاء الإفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكى يساعدها علي سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الاقتصاد الرقمى والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بأن يتواكب إطلاق القمر الصناعى اليوم، مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة والشكر للمصريين جميعا الذين ساندوا قيادتهم السياسية، فى برنامج للإصلاح الاقتصادى يشهد بنجاحه الجميع حاليا، وهو ما عاد بالنفع على المصريين فى مناحى الحياة المختلفة.