أبطال أوبريت "وش الخير" يروون كواليسه: مثلنا بورسعيد وعجب الرئيس

طفل بملابس نوبية تجاوره فتاة بملابس البحرية المصرية، وغيرهم بملابس صعيدية ومجموعة أخرى بملابس البامبوطية البورسعيدية، يقفون على أرض بورسعيد الباسلة، في تلاحم يمثلون جميع طوائف الشعب المصري، يحتفلون ويستقبلون الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أنفاق بورسعيد اليوم ضمن مشاريع قومية بالمحافظة.

"500 طفل من سن 4 سنوات لحد أولى ثانوي، بدأنا ندربهم ونفهمهم هيعملوا إيه ويعني إيه أنفاق بورسعيد، في الأول بدأنا ندربهم 3 أيام في الأسبوع وبعد كدة بشكل يومي وقبل العرض عملنا ٣ بروفات في مكان الافتتاح" وذلك بحسب عمر عجمي مصمم الاستعراض وواضع رؤية الاستعراض، موضحا أن التعامل مع أطفال بهذا العدد كان يمثل صعوبة تعود على اجتيازها منذ بدء في تصميم استعراضات مثل هذه حيث أشرف قبل ذلك على الاستعراض الذي استقبل السيسي في زيارته لبورسعيد قبل ذلك.

قيادة هذا العدد بالسن الصغيرة يتم من خلال شرح الاستعراض وأسبابه وظروف القيام به للطفل بما يجعل مصمم الاستعراض قادرا على السيطرة على هذا العدد ويكسب حبهم، وذلك وفقا لـ "عجمي"، كما يهدف من ذلك لرفع روحهم المعنوية والانتماء بمعرفة حجم الإنجاز الذي يشاركون فيه أمام رئيس الجمهورية، ليلمس منهم حبًّا وحماسة للاستعراض، ضاربا المثل بطفلة أصرت على المشاركة رغم أنها كانت تشعر ببعض التعب "طلبت منها ترتاح بس هي أصرت تكون موجودة وتشوف بنفسها الافتتاح وتشوف الرئيس".

"ونشوفها مصر اللي إحنا بنحلم بيها.. وش الخير.. ياللي وهبت بلادك روحك من غير تفكير.. وفي وقت قصير نحقق حلم كبير".. كلمات تغنى بها أطفال بورسعيد المشاركون من المدارس المختلفة أمام الرئيس اليوم، وكتب الأوبريت الشاعر طارق علي، من ألحان وتوزيع أحمد حمدي رؤوف، ليتفق المخرج محمد الدسوقي مع عمرو عجمي على أن يظهر الأطفال بأزياء لا تعبر عن بورسعيد فقط ولكن كافة طوائف الشعب المصري، في إشارة إلى التكاتف ولتعليم الأطفال المشاركين التعاون وفي نفس الوقت رفع الانتماء من خلال كلمات أوبريت "وش الخير".

"الريس طلب مني وبعض صحابي نرفع ستار الافتتاح ونزلنا تحت عند أرض الاستعراض" بهذه الكلمات بدأت جنات ذات الـ 12 عاما حديثها لـ"الوطن"، بصوت يملؤه الفرح والفخر بعد أن شاركت في استعراض الأوبريت الغنائي أمام الرئيس، حيث لم تتوقع أن تزيح الستار عن الأنفاق، قبل أن تقوم باستخدامها "أول مرة اشوف الأنفاق واستخدمهتا النهاردة ومبسوطة جدًا إني كنتي موجودة والريس سلم عليا وقالنا إنتم عملتم عرض حلو".

وتحكي "جنات" أنها شاركت أول أمس في ختام مهرجان أطفال العالم الذي ضم 21 دولة في المنارة بالقاهرة، لكنها وأصدقاءها، ممن شاركوا في المهرجان وفي افتتاح الأنفاق، أصروا على إجراء آخر بروفة في مكان الافتتاح بمجرد أن وصلوا إلى بورسعيد، رافضين أن ينالوا قسطا من الراحة "خلصنا المهرجان أول امبارح بالليل ورجعنا بورسعيد، وعلى طول روحنا البروفة وكنا متحمسين، علشان نطلع بشكل حلو ونمثل محافظتنا، وإحنا بنحتفل بمشروع حلو وقوي زي ده يخدمنا ويخدم مصر".