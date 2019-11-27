دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وسط إسرائيل، منذ قليل، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت القناة، أن تلك صفارات الإنذار دوت عقب فترة من غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع في قطاع غزة .