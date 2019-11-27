فيديو.. لحظة اشتعال النيران بإحدى صالات الجيم الشهيرة في المهندسين

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة نشوب حريق محدود، في إحدى مباني صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بشارع دمشق بالمهندسين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني إن عاملة لفظت أنفاسها الأخيرة في حريق صالة جيم شهيرة بالمهندسين، وأصيب 4 آخرين باختناقات نتيجة الحريق الذي نشب داخلها، منذ قليل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، بعد أن دفعت بـ8 سيارات إطفاء.

وأظهرت المعاينة أن الحريق التهم معظم محتويات الصالة، وأمر مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت استدعاء المسئول عن الجيم، ولاتزال التحقيق مستمرة.