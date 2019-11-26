نشب منذ قليل، حريق محدود، في إحدى مباني صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بشارع دمشق بالمهندسين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، لمحاولة السيطرة على الحريق، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..