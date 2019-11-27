أنقذ أفراد المسطحات المائية وأصحاب اللنشات شابا ألقى بنفسه في النيل من أعلى أحد المعديات النيلية لكي يثبت لفتاة كانت برفقته أنه يحبها.

وقال محمد أبو القمصان، صاحب المعدية، إن العاملين بالمعدية وأصحاب اللنشات النيلية وقوات من المسطحات أنقذت الشاب بأعجوبة وسط صراخ الفتاة التي كانت برفقته و3 من صديقاتها.

وأكد شهود العيان أن الشاب وقف أعلى سور حديدي على المعدية اليى يبلغ ارتفاعها 7 أمتار تقريبا وأخبر الفتاة بحبه الشديد لها قبل أن يخبرها أنه سيلقي بنفسه في النيل ليثبت لها ذلك، وبالفعل نفذ تهديده وسط صراخ الجميع، وأن الفتاة وصديقاتها فور وصول المعدية رفضوا الانتظار والاطمئنان عليه بعد أن علموا أن الأمر تطور وسيكون هناك محضر في الشرطة.

وأخبر الشاب رجال المسطحات المائية بعد إنقاذه أنه سقط من أعلى السور الحديدي بعد انزلاق قدماه وهو الأمر الذى نفاه كل شهود العيان، ما جعل إدارة المسطحات تصر على تحرير محضر بالواقعة.