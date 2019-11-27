شاهد عيان على حريق جيم المهندسين لـ"الوطن": النار والعة والناس بتصور

في إحدى مباني صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بشارع دمشق بالمهندسين، نشب حريق محدود، مساء أمس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، لمحاولة السيطرة على الحريق.

بداية نشوب الحريق تزامنت مع مرور أحمد محمود صبري من شارع دمشق، عائدًا من عمله، ليرى مشهد حريق صالة "جولدز جيم" كاملًا ويعيش لحظات من القلق والخوف، يروي تفاصيلها لـ"الوطن".

ظهور أدخنة منبعثة من داخل صالة الجيم ومعها أصوات غير مفهومة، لفت انتباه "صبري" الذي يعمل "كاشير" في أحد محلات شارع دمشق، أثناء مروره من الشارع، ليقف منتبهًا لما يحدث داخل ذلك المكان، قبل أن يقطع ذلك الشك الذي انتابه، شاب يهرول من الجيم ناحية الشارع ويصرخ بصوت عالي "في حريقة فوق".

وقال "صبري" إن صوت الشاب صدر مع ظهور ألسنة اللهب التي تصاعدت من داخل صالة الجيم، ما جعله يتجه نحو أصحاب المحلات في الشارع ليبلغهم بالحادث، وطلب منهم الاتصال برجال الإطفاء.

وأضاف صاحب الـ28 عاما، أنه بعد أقل من دقيقه من انتشار اللهب داخل الجيم، بدأ المتدربون يخرجون مهرولين من صالة الجيم إلى الشارع، لقيت الناس اللي بتدرب جوه بيجروا بهدوم التمرين رجالة وستات، وميتين في جلدهم من الخوف".

وسأل "صبري" أحد الشباب الذين تمكنوا من الهرب من النيران عما حدث بالداخل: "قالي مش فاهمين حاجة إحنا مرة واحدة شمينا ريحة حاجة بتولع واتفاجئنا بالنار ماسكة في الأجهزة بتاعت الجيم، فحاولنا نخرج من غير ما حاجة تلمسنا عشان الباب كان مقفول"، مشيرًا إلى أن الشاب أكد له أن واقعة الحريق حدثت منذ بضعة أيام داخل أحد فروع الجيم في سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية.

فيما أوضح "صبري" أن سيارات المطافي والإسعاف وصلت على الفور، وحاول مع بعض المتواجدين، أن يفسحوا لهم الطريق بتيسير عملية مرورهم إلى موقع الحريق، وإزاحة السيارات الأخرى عن طريقهم، وعلى الرغم من ذلك لم يلحقوا بإحدى العاملات التي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالحريق.

بينما أبدى استياءه من بعض الأشخاص الذين أظهروا سلبية مؤسفة بعدم تفاعلهم مع الحادث: "اللي يقهر بقى إن النار والعة والناس سابتها ومسكت موبايلاتها وبتصور، كأن الفيديو اللي هيصوروه أهم من حياة البني آدم اللي ممكن ينقذوه".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد أن دفعت بـ8 سيارات إطفاء، فيما أصيب 4 آخرين باختناقات نتيجة النيران الذي نشب بالداخل.

وأظهرت المعاينة أن الحريق التهم معظم محتويات الصالة، وأمر مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت استدعاء المسئول عن الجيم، ولاتزال التحقيق مستمرة.