سهير المرشدي: وافقت على شخصية "الراقصة" في ليالي الحليمة بعد لقاء أسامة أنور عكاشة

قالت الفنانة سهير المرشدي إنها رفضت المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" في بداية الأمر وأن الفنان الراحل سيد عبدالكريم طلب منها المشاركة في دور "الراقصة سماسم" ولكنها رفضت المشاركة في المسلسل بعد بداية تصويره.

وأوضحت المرشدي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها وافقت على الظهور كضيفة شرف في المسلسل وأن الفنان الراحل سيد عبدالكريم أخبرها أن المسلسل مكون من عدة أجزاء.

وأشارت المرشدي إلى أنها كانت ترغب في تقديم شخصية السيدة الشعبية وأنها تقابلت مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وأقنعها بتادية شخصية "الراقصة سماسم بنت البلد" بعدما أقنعها أنها شخصية مصرية موجودة في مصر منذ العصر الفرعوني وأنها تأكدت من ذلك بعد رجوعها لكتب التاريخ.