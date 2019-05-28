سهير المرشدي عن أداء حنان مطاوع في "لمس أكتاف": "بنت الوزين عوّام"

أعربت الفنانة سهير المرشدي عن سعادتها عن الدور الذي تلعبه ابنتها حنان مطاوع من خلال مسلسل "لمس أكتاف" والذي تقدم من خلاله شخصية "عايدة".

وقالت المرشدي لـ "الوطن" إنها تشاهد الحلقة الواحدة أكثر من مرة لعمل دراسة وتحليل لأداء "حنان": "أنا فرحانة أوي حنان مش بنت الوز العوام دي بنت الوزين كم مطاوع وسهير المرشدي".

وتستكمل :"الحمد لله ربنا كرمني ببنتي موهوبة والناس بتتكلم بإيجابية عن دورها في لمس أكتاف".

وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.