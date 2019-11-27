ذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" الأربعاء أنّها ستطرح نحو 49% من أسهمها في بورصة مصر لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه، على أن يتم بدء تداول السهم في 11 ديسمبر حسب رويترز.

وأضافت الشركة في نشرة الطرح التي نُشرت بعدد من الصحف المحلية يوم الأربعاء، أنّها ستطرح أسهمها على شريحتين الأولى طرح عام لصغار المستثمرين بما يمثل 5% من الطرح، والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص على أن يكون سعر السهم للشريحتين 4.66 جنيه للسهم.

وتأسست راميدا في 1994 وتملك 20 خط إنتاج و3 مصانع مستقلة بالكامل، وتسوق 97 منتجا في 2018 وتعمل في 6 مجالات علاجية وتصدر إلى 6 دول.

وشركة جرافيل إنفيستينج ليمتيد المؤسسة في جزر العذراء البريطانية هي مالك الشركة، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليا 160.900 مليون جنيه موزعا على 643.600 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

وأظهرت نشرة طرح "راميدا" أنّ القيمة العادلة لسهم الشركة 6.67 جنيه وأنّ مضاعف الربحية بلغ 33.2 مرة في 30 يونيو حزيران الماضي، ولم تشر نشرة طرح الشركة إلى مواعيد فتح باب الاكتتاب أو غلقها، ولم يتسن على الفور لـ"رويترز" الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب.

وتتولى "سي.آي كابيتال" دور مدير الطرح بينما يتولى مكتبا التميمي ومعتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للطرح.