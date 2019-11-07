حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 7.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4.737 مليار جنيه، مقابل 7.727 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 3.1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي، إيجي اكس 30، بنسبة 63.1 في المائة ليسجل مستوى 87.14795 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إيجي اكس 70، بنحو 52.1 فى المائة ليبلغ مستوى 45.547 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر، إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 58.1 في المائة ليبلغ مستوى 57.1459 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1. 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196.1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 69.50% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 31.49%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5.77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 9.15% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 3.130 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6.75 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3.67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 8.23% وسجل العرب 9.8% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 849.1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 1.596 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.