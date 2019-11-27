كشفت مصادر رسمية، لـ"الوطن"، القائمة الكاملة لحركة المحافظين؛ التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

وتشمل الحركة الجديدة 16 محافظا جديدا، منهم تعيين الدكتور طارق رحمي محافظا للغربية، حيث كان يشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس، وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عنه من سيرته الذاتية، وهي كالتالي:

- ولد في 21 أكتوبر 1960، بالجيزة.

- يشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، منذ مارس الماضي.

- كان يعمل أستاذا بكلية العلوم في جامعة قناة السويس، بتخصص علم الأنسجة والخلية.

بالصور.. تعرف على نواب المحافظين الجديد قبل حلف اليمين

- حصل على درجة الدكتوراه بالفلسفة في العلوم "علم الحيوان - علم الأنسجة والخلية"- إشراف مشترك بين جامعة كلورادو الأمريكية وجامعة قناة السويس - سبتمبر 1989.

- حاز على درجة الماجستير بعلوم (علم الحيوان - علم الأنسجة وكيمياء الأنسجة) - جامعة قناة السويس - يونيو 1985.

- حصل على بكالوريوس علوم "علم الحيوان"، بجامعة قناة السويس، درجة ممتاز مع مرتبة الشرف - مايو 1981.

- تولى منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، في الفترة من (1-8-2015 حتى 15-3-2019).

- عين مشرف على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس باختصاصات عميدا للمعهد، خلال (4-11-2013 حتى 31-7-2015).

- شغل منصب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات بجامعة قناة السويس (27 مايو 2012 حتى 3-11-2013).

- عمل أستاذا بقسم علوم الأحياء، في كلية العلوم، بجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، خلال (10-10-2008 حتى 10-5-2012).

- كان عضو فريق إدارة مشروع "إنشاء وحدة للقياس والتقويم"، ممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في أكتوبر 2018.

- شارك في إعداد مشروع لتطوير مقررات متطلبات الجامعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالمشاركة مع جامعات بورسعيد - عين شمس - المنصورة - النيل ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

- تولى إعداد وتقديم مقترح "المشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة القناة وسيناء" بالتعاون مع هيئة قناة السويس في أحواض الترسيب شرق القناة وعرض المقترح أمام السيد رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية في مبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس في 14 مايو 2014 وهيئة عمليات القوات المسلحة.

- تولى منصب نائب رئيس تحرير المجلة المصرية للسموم الطبيعية، في 2004.

- كما كان عضوا بهيئة تحرير مجلة كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة (2002).

- هو مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للسموم الطبيعية في 2003.