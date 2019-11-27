كشفت مصادر مسؤولة لـ"الوطن" عن القائمة الكاملة لحركة المحافظين ونوابهم المتوقع تأديتهم لليمين الدستورية اليوم.
أسماء المحافظين الجدد
عبدالحميد عبدالعزيز محافظا للقليوبية.
جمال نورالدين محافظا لكفرالشيخ.
عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط.
أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم.
طارق رحمي محافظا للغربية.
طارق الفقي محافظا لسوهاج.
محمد الشريف محافظا للإسكندرية.
خالد شعيب محافظا لمطروح.
أشرف الدرديري محافظا لقنا.
شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية.
أشرف عطية عبدالباري محافظا لأسوان.
عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر.
إبراهيم الشهاوي محافظا للمنوفية.
محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف.
أسامة القاضي محافظا للمنيا.
أيمن مختار محافظا للدقهلية.
أسماء نواب المحافظين
محمد محمود إبراهيم نائبا لمحافظ المنيا.
حسام فوزي نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
أحمد النبوي عطا نائبا لمحافظ الغربية.
سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية.
جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية.
حازم عمر نائبا لمحافظ قنا.
غادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان.
أحمد محمود عبدالعاطي نائبا لمحافظ الشرقية.
إيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء.
عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد.
لبنى عبدالعزيز نائبا لمحافظ الشرقية.
عمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفرالشيخ.
بلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف.
جيهان عبدالمنعم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة.
هيثم فتحي الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية.
أحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج.
هند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة.
إسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط.
محمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.
دينا الدسوقي نائبا لمحافظ مطروح.
أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان.
محمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم.