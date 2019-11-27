أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها البالغة بانتهاء تصوير مسلسل "شبر مية"، مساء أمس الثلاثاء، قائلة: "مبروك لأحلى شبر مية وقعت فيه في حياتي".

وهنأت "بدر" فريق عمل المسلسل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك كل الناس الحلوة وكل الحب والتقدير والاحترام والتفاني في العمل.. مبروك لحب ظاهر على الشاشة وفرحة نجاح".

"شبر مية"، من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى ومحمد علي رزق، والمسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية التي تناقش الحياة الزوجية والأسرية ويسرد حياة أب يسعى لقضاء بعض الوقت بعيدًا عن زوجته والحياة الأسرية حتى يستطيع تقييم العلاقة، وعلى الجانب الآخر يحاول رعاية ابنه.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة شارك بها عدد من الكتاب الشباب والرؤية الدرامية والإشراف على الكتابة للسيناريست شريف بدر الدين، والمسلسل من إخراج طارق رفعت.