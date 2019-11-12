أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور حول دورها في مسلسل "شبر مية" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة dmc"، ويُشاركها البطولة أحمد صلاح السعدني ومراد مكرم.

وكشفت "نجلاء" لـ"الوطن" كواليس تعاونها مع مراد مكرم، موضحة أنَّهما تجمعهما علاقة صداقة منذ سنواتٍ طويلة، وبينهما "عِشرة عمر"، كما أنَّها ظهرت معه في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" كزوجة، إذ أنَّ "شبر مية" بمثابة التجربة الثانية لها التي تظهر فيها بدور زوجته.

وقالت نجلاء إنَّ هناك "كيميا" كبيرة بينهما الأمر الذي يُساعدهما في فهم طبيعة الشخصية، ووجود حالة من التشاور والتعاون، فضلًا عن حرصهما على خروج المسلسل على مستوى عالٍ من الاحترافية، مُعربة عن سعادتها بتعاونها مع "السعدني"، قائلة: "من أصحابي المُقربين، ودمه خفيف جدًا، وواخد الشخصية في منطقته الكوميدية".

"شبر مية"، من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى ومحمد علي رزق، والمسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية التي تناقش الحياة الزوجية والأسرية ويسرد حياة أب يسعى لقضاء بعض الوقت بعيدًا عن زوجته والحياة الأسرية حتى يستطيع تقييم العلاقة، وعلى الجانب الآخر يحاول رعاية ابنه.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة شارك بها عدد من الكتاب الشباب والرؤية الدرامية والإشراف على الكتابة للسيناريست شريف بدر الدين، والمسلسل من إخراج طارف رفعت.