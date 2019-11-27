استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وفداً من مركز "حماية" الدولي للتدريب التابع لجهاز شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة والخبرات العملية المتميزة في مجال مكافحة المخدرات.

واستقبل الوفد اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من قيادات الإدارة، ورحب بأعضاء الوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، مؤكداً حرصه على دعم أطر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة بهدف تحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية لمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها.

وتم خلال الزيارة، شرح استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات، والتي تقوم على مكافحة العرض من خلال مواجهة عمليات الجلب والتهريب، إلى جانب خفض الطلب من خلال مكافحة علانية الاتجار، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى الدور التوعوي للإدارة المتمثل في عقد محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات بالمدارس والجامعات.

إلى جانب مشاركة الإدارة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكافة الأجهزة المعنية لخفض الطلب والإسهام في جميع البرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بالوقاية والتوعية من أخطار المخدرات. كما تمت الإشارة إلى ما أثمر عنه التعاون وتبادل المعلومات مع أجهزة المكافحة بمختلف الدول، والمركز التنسيقي لمكافحة المخدرات بالبحر المتوسط والتي أسهمت في ضبط العديد من القضايا الكبرى.

إلى جانب نجاح التجربة المصرية المعاصرة في مواجهة مشكلة المخدرات المستحدثة من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الشأن.

من جانبه، استعرض الوفد الإماراتي جهود مركز "حماية" الدولي في مجال خفض الطلب على المواد المخدرة والوقاية والعلاج من الإدمان، وأشاد بالجهود المصرية في مجال مكافحة المخدرات، وأعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وفي نهاية الزيارة، تم عرض فيلم وثائقي عن الإدارة وتاريخ إنشائها وجهودها المميزة في مجال مكافحة المخدرات، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.