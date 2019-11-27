يستعد بلال حبش عضو حزب المصريين الأحرار لحلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبا لمحافظ بني سويف، وكان "حبش" خلال دراسته الجامعية أمين مساعد لاتحاد طلاب جامعة الأزهر منتخبا على مستوى الجمهورية وعضو برلمان الطلائع من عام 2005 وحتى 2009.

وانتخب عضو بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، وشارك في تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأصبح عضو اللجنة التنسيقية التي تدير التنسيقية. وشارك بلال حبش متحدثا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الخامس بفندق الماسة ومؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان بلال رئيسا لوفد حزب المصريين الأحرار، في زيارة للحزب الشيوعي الصيني ومثل الحزب في عدد من الزيارات الدولية.