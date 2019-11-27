محمد أبو زيد.. خبير أقمار صناعية نائبا لمحافظ المنيا

الدكتور محمد محمود أبو زيد، من شباب برنامج إعداد القادة، خبير متخصص في نظم الأقمار الصناعية باليابان، ابن محافظة الأقصر بأقصي جنوب الصعيد، جري اختياره نائبا لمحافظ المنيا.

"الوطن" حصلت علي السيرة الذاتية لنائب المحافظ الجديد، الذي يشغل هذا المنصب لأول مرة في تاريخ المحافظة.

1- الدكتور محمد محمود أبو زيد.

2- متخصص نظم الأقمار الصناعية باليابان.

3- ابن قرية العديسات قبلي بمركز الطور بمحافظة الأقصر.

4- نجل اللواء محمود أبو زيد مساعد وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشعب 2010 وكان مديرا لأمن المنيا في وقت سابق.

5- شقيقه الرائد أحمد محمود ابو زيد مدير مكتب مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد.