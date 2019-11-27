ضبط 40 ألف قرص مخدر مع متهمين اثنين في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين مقيمين في العلمين بمطروح، تخصصا في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، جرى ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 40 ألف قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.