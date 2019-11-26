بمبلغ رمزي قررت بسمة حسام حسني، طالبة كلية التجارة جامعة القاهرة، وشقيقاها "إسلام" و"زياد" رد جزء بسيط لما قدمه شهداء ومصابي الشرطة في الحفاظ على الوطن من شرور الإرهاب، بالتبرع لأسرهم.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، استقبل الطالبة "بسمة"، وشقيقيها والوالد والوالدة بمقر الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة، وفي مقدمتهم عدد من قيادات وضباط الإدارة، حيث جرى الترحيب والاحتفاء بهم ونقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم، والذي أكد أن نجاح جهود رجال الشرطة في كافة المجالات ترتكز في المقام الأول على مدى تعاون المواطنين مع أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تلعب الدور الأعظم في دعم جهود الدولة لمواجهة الجريمة والإرهاب.

أعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ شكرهم، لاهتمام وزارة الداخلية وترحيبها بمبادرتهم، مؤكدين تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الأمن في ربوع الوطن.