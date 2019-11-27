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تحصين 53 ألف و787 حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة

تحصين 53 ألف و787 حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة

محمد أبو زيد.. خبير أقمار صناعية نائبا لمحافظ المنيا

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