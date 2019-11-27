أفادت مصادر مقربة من الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن مطالب المتظاهرين أولوية لكن الأمن قبل كل شيء، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أنه سيجرى الإعلان عن تدابير جديدة اليوم بطلب من الرئيس عون.