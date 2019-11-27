أرتفعت أسعار الذهب "عيار 24" خلال منتصف تعاملات اليوم، ليصل سعر بيعه إلى 757 جنيهًا للجرام بدلا من 756 جنيهًا للجرام، بينما شهد عيار 21 استقرارًا عند 662 جنيهًا وعيار 18 عند 567 جنيهًا للجرام.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5 آلاف و301 جنيه.