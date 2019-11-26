ارتفع سعر الذهب، اليوم للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم في أسواق المال.

وارتفع عيار 24 جنيهًا من 756 إلى 757 جنيهًا للجرام، بينما استقر عيار 21 على 662 جنيهًا للجرام، وعيار 18 على 567 جنيهًا للجرام.