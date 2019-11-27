أمرت النيابة العامة بحدائق القبة، بحبس "متحرش الموتوسيكل"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات بحدائق القبة، في القضية رقم 15351 لسنة 2019 جنح حدائق القبة.

وصدر القرار، بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، وبعد تفريغ كاميرا مراقبة رصدت المتهم وإرفاقها بالقضية.

وكانت مباحث حدائق القبة ألقت القبض على المتهم بعد أن رصدت بعض الكاميرات صور تحرشه بإحدى الفتيات بمنطقة حدائق القبة، وأحيل للنيابة العامة صباح اليوم للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

يذكر أنه تم تشكيل فريق بحث من مباحث حدائق القبة لتحديد هوية المتهم بعد قيامه بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء ركوبه "موتوسيكل" والتقاط بعض الكاميرات صور له وتم تحديد هويته خلال الساعات الماضية وألقي القبض عليه.