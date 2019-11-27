عاجل.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى عدد من المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاء أسماء المحافظين الجدد كالآتي:
- عبدالحميد عبدالعزيز محافظًا للقليوبية.
- جمال نور الدين محافظًا لكفر الشيخ.
- عصام سعد إبراهيم محافظًا لأسيوط.
- أحمد عبدالله الأنصاري محافظًا للفيوم.
- عمرو حنفي محافظًا للبحر الأحمر.
- طارق رحمي اليمين محافظًا للغربية.
- طارق الفقي محافظًا لسوهاج.
- محمد الشريف محافظًا للإسكندرية.
- خالد شعيب محافظًا لمطروح.
- شريف فهمي بشارة محافظًا للإسماعيلية.
- أشرف عطية عبدالباري محافظًا لأسوان.
- إبراهيم الشهاوي محافظًا للمنوفية.
- محمد هاني جمال الدين محافظًا لبني سويف.
- أسامة القاضي محافظًا للمنيا.
- أيمن مختار محافظًا للدقهلية.