أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية الجديد، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف كافة المحافظين ونوابهم بضرورة الاهتمام بمشكلات المواطن اليومية، والبدء في تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم .

جاء ذلك عقب أداء المحافظين الجدد وعدد من نواب الشباب اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية بديوان الرئاسة.

و أوضح "عطا" أن الرئيس شدد على استكمال مشروعات الجارية والتأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية من أعمال رصف وإنارة وتطوير العشوائيات والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا في الفترة المقبلة.

وتضمنت السيرة الذاتية لـ"عطا" أنه مدرس بكلية الهندسة بجامعة طنطا حيث حصل على دكتوراه بالمنشآت الخرسانية جامعة طنطا عام 2007 والماجستير بهندسة الإنشاءات جامعة طنطا عام 2002 وبكالوريوس الهندسة الإنشائية جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1998.