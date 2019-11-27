اتجهت جيهان عبدالمنعم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمشروعات القومية سابقا قبل قليل، إلى ديوان عام محافظة القاهرة، للقاء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعد أدائها اليمين الدستورية في منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وقالت عبدالمنعم لـ"الوطن": "سأبذل ما في وسعي لخدمة المنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة تحت مظلة المحافظ، وبمجرد تولي مهام عملي سأعكف على دراسة كل الملفات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت أنّ خبرتها السابقة في مجلس الوزراء ستعينها على أداء العمل ومتابعة المشروعات والنهوض بالمنطقة الجنوبية.