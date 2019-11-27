شهدت محافظة القليوبية لأول مرة تعيين نائب ثاني للمحافظ في حركة المحافظين الجديدة، حيث تقرر تعيين الدكتور مهندس سمير محمد حماد نائب لمحافظ القليوبية مع استمرار الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ الحالي في منصبها كنائب أول لتستكمل فترة جديدة بقيادة المحافظ الجديد اللواء عبدالحميد الهجان.

النائب الجديد: الرئيس كلفنا بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري

من جانبه قال المهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إن تلقى قرار توليه منصب نائب محافظ القليوبية بسعادة كبيرة على الثقة التي منحتها إياه القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التمكين للشباب أصبح واقعا من خلال تمكين ما يزيد عن 23 نائبا للمحافظين وليس مجرد كلام، مشيرا إلى أنه شارك نموذج محاكاة الدولة المصرية كوزيرا للإسكان.

وأضاف "حماد" أنه سعيد جدا باختياره نائبا لمحافظ القليوبية، موضحا أن معيار الاختيار الأول لهذا المنصب جاء بناءا على الكفاءة، مشيرا إلى أن اجتماع الرئيس بالمحافظين الجدد ونواب المحافظين تضمن العديد من التوجيهات منها العمل على 3 محاور الصحة والتعليم والإصلاح الإداري.

وتابع نائب محافظ القليوبية أنه بجانب الملفات الرئيسية الجديدة التي كلفنا بها الرئيس سيجري الاهتمام بملف تدوير المخلفات باعتباره ملف رئيسي في توجهات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس بالمحافظين والنواب الجدد، كان مثمر جدا، إلى جانب التوجيه بتمكين نواب المحافظين من خلال ملفات حقيقية، وإعداد قيادات صف ثاني، للعمل كمحافظين خلال الفترة المقبلة وفقا لمعيار الكفاءة.

يذكر أن سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد، مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها، ومدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة.