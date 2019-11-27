قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة إنّ الجامعة لديها مشروعات وطموحات كبيرة لمحافظة الأقصر، منذ تولى اللواء طارق سعد الدين زمام الأمور في المحافظة، إذ تمّ تدشين بروتوكول تعاون ودعم من الجامعة الألمانية من حل مشكلات ومحاضرات وغيرها للمحافظة.

وأضاف منصور خلال لقائه مع محافظ الأقصر اليوم، على هامش الاحتفال بتنفيذ 80% من مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وتكريم متدربي القيادات العليا والشبابية، بحضور عدد من قيادات المحافظات التي شملها التدريب والإعلاميين، أنّ الحلم أصبح حقيقة، وأنّ مشروع الهوية كان حلما ففكرة فتنفيذ فواقع.

وهنا رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه، معربا عن فخره وسعادته بالعاملين في ديوان المحافظة، لافتا إلى أنّ ما تم من تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ المشروع، لم يكن له مثيل في مصر والعالم، حيث يضم المكتب الاستشاري نحو 3 آلاف شخص يعملون على المشروع، وتتكاتف أجهزة الدولة صوب المشروع لدعمه وتنفيذه.

ولفت منصور إلى أنّ التعامل مع فئة الشباب الذين يتعجلون النتائج أمر شاق، لكن في الجامعة الألمانية الأمر مختلف، حيث آمن الشباب بالحلم ليصبح حقيقة، لافتا إلى أنّ الروح التي تسود العمل محفزة لا يشوبها كلل أو ملل: "فخور وليس مجاملة أنّ لدينا مؤسسات مصرية توفر جهودها للمشروع، وتكليف الرئيس للجامعة بهذا المشروع يعد تشريفا".

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة أنّ مشروع الهوية البصرية، اكتمل بنسبة 80%، ما يدعو الجميع للفخر بوجود هوية بصرية لمحافظة تصبح معروفة لدى كل دول العالم، مشيرا إلى أنّ الدولة لديها أولويات للتنمية، وهي متاحة ومتوفرة بالفعل وتتم وفق خطط واستراتيجية قومية.

وأوضح منصور أنّ الجامعة تهنئ مصر ومحافظة الأقصر بنجاح المشروع، الذي من شأنه تحقيق أعظم استفادة لموارد المحافظة.