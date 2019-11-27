كرمت الجامعة الألمانية الفوج الثالث والأخير من المتدربين للقيادات العليا والشبابية بمحافظة الأقصر، ضمن بروتوكول تعاون لتدريب 90 قياديًا على مدى ثلاث سنوات، بإجمالي 270 قياديًا من محافظات "الأقصر، قنا، المنيا، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من الإعلاميين. وتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات وورش العمل وندوات نقاشية، تتوافق مع المتطلبات والاحتياجات التي يتطلبها العمل.

وقال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة قدمت برنامجا طموحا يرتكز على تنمية مهارات القيادة طبقا للاتجاهات الإدارية الحديثة، واتباع المنهج العلمي في كتابة التقارير وتشخيص وتحليل الظواهر والمشكلات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات من خلال المنظور الشامل للعملية الإدارية بشكل عام.

وتابع: "نجاح أول دورة والتي استهدفت 30 متدربا أعطتنا دفعة للاستكمال، ونجاح الفوج الثاني، جعلنا ننفذ فوج التدريب الثالث والأخير، ليكون لدينا 90 متدربا، الجامعة الألمانية منحت المحافظة ما تحتاج إليه، لخدمة أهدافها والحفاظ على تراثها الحضاري".

شملت دورات تدريب الجامعة الألمانية بالقاهرة، محاور عدة أبرزها نظم وتقنيات الإدارة الحديثة وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتحسين كفاءة الأداء وجودته وحل المشكلات، وسلوكيات العمل، ضمن جهود الجامعة من أجل إعادة تنمية وتأهيل الكوادر والقيادات.

وتناولت الدورة أيضا محاور عدة حول كيفية تطوير الأداء، ورفع الكفاءة من خلال تثبيت قيم العمل التعاوني وتوزيع المهام والأدوار، وخلق روح التنافس بين فرق العمل المختلفة من أجل التميز في الأداء والتأكيد على أن فريق العمل يكمل بعضه البعض في كافة الأعمال والأنشطة.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى المحاضرات وكفاءة المحاضرين وجودة المادة المعلوماتية خلال المحاضرات التي تناولت محاور أساسية عدة، من بينها "أسرار التفويض المتميز" و"إدارة الوقت وكيفية إدارة الذات"، و"مهارات حل المشاكل بطرق إبداعية"، و"إدارة الضغوط"، و"مهارات فريق العمل"، و"التفكير الإيجابي"، و"تنمية الابتكار داخل الفريق".

يذكر أن الجامعة الألمانية أطلقت برنامجا تدريبيا في محافظة المنيا، بالتعاون مع مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، في تنفيذ فعاليات دورة تدريبية بعنوان (الإبداع والابتكار في أداء فريق العمل) للقيادات الوسطى، والتي تهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية تكوين فريق العمل وأهمية العمل الجماعي، وأهم الطرق الإبداعية التي يمكن لفريق العمل من خلالها أن يبدع باستخدام طرق غير تقليدية لتطوير الأداء بالمحليات لتحقيق أعلى معدلات التنمية.