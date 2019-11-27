قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، إن الرئيس أوصى المحافظين ببذل الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والتفاعل معهم بشكل مستمر وفتح كل قنوات الاتصال معهم، فضلاً عن مكافحة الفساد وتعظيم موارد المحافظة وزيادتها.

وأضاف المحافظ في تصريح لـ"الوطن"، أنه ليس رجل مكتبي إنما يلتحم بالأهالي في الشارع، من خلال الجولات الميدانية، وأنه سيجتمع مع المسؤولين لمعرفة مشاكل المحافظة وإيجاد حلول غير تقليدية لها، فضلاً عن العمل بروح الفريق الواحد من لخدمة الأهالي.

وأدى اللواء جمال نورالدين محمد زكي، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كمحافظا لكفرالشيخ، نقلاً من منصب محافظ أسيوط.

وولد نور الدين في 27مايو عام 1957بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق وبكالوريوس شرطة عام 1979، عُين بعدة إدارت متخصصة كالمرور كما عمل بعدد من المراكز الشرطية، وتدرج في المناصب حتى وصل لمنصب مفتشًا بوزارة الداخلية عام 2013، وجرى ندبه إلى قطاع التفتيش والرقابة كنائب رئيس قطاع بدرجة مدير عام، ثم نُدب للعمل كمساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة في ديسمبر من عام 2015، و أصبح عضواً بالمجلس الأعلى للشرطة عام 2016، وفي نهاية يوليو من عام 2017 خرج للمعاش، ويُعد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة.

يذكر أن نور لدين متزوج من المرشدة السياحية سحر الجعلي، ولديه 4 أخوة ، وتولى منصب محافظ أسيوط في اغسطس من العام الماضي، وكانت له بصمات اهمها ربط التعليم الفني بسوق العمل.