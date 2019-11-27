قرعة علنية لتخصيص 1136 وحدة سكنية بمدن جنوب سيناء

عقب صدور حركة المحافظين، عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعين منفصلين في مكتبه بشرم الشيخ، وناقش المشروعات الكبيرة في المحافظة بحضور مديري الإدارات، ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل توزيع المهام في المرحلة المقبلة، ثم عقد اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة لعرض بعض الموضوعات المتعلقة بتخصيص وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين .

كما تم الاتفاق على إجراء قرعة للمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي والبالغ عددها (1136) وحدة سكنية بمدن المحافظة والذى ينطبق عليهم الضوابط والشروط خلال 15 يوما.

وسيتم إجراء القرعة لباقي المواطنين لاحقا وكذلك إجراء قرعة لأهالي مدينة طور سيناء لتسليمهم المنازل البدوية بقرية الوادي وقرية الجبيل بإجمالي (182) منزل وأيضا لمن ينطبق عليهم الضوابط والشروط، ثم تابع المحافظ جلسة المقعد المنعقدة بقاعة العمليات بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار تخفيف المعناة عن أهالي المحافظة وحل مشاكل المستثمرين.